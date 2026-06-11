ФБР закрило 13 сайтів, які Китай міг використовувати для вербування американців

Шахрайські ресурси використовували викрадені або вигадані особистості, а також фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб виглядати правдоподібно.

У США Федеральне бюро розслідувань вилучило контроль над більш ніж десятком вебсайтів, які, за твердженням американської влади, були частиною китайської операції з виявлення та вербування американських громадян, що мають доступ до секретної або чутливої урядової інформації.

Про це в середу повідомило Міністерство юстиції США, пише АР.

13 сайтів видавали себе за сторінки консалтингових компаній, які нібито пропонували вакансії для нинішніх або колишніх власників допуску до державної таємниці. Насправді ж, за словами посадовців, ці компанії були фіктивними, а оголошення про роботу – підробленими.

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Минулого тижня розвідувальний альянс Five Eyes опублікував спеціальне попередження. У ньому зазначалося, що Китай використовує сайти з пошуку роботи для виходу на державних службовців та інших фахівців із доступом до секретної інформації.

У документі стверджувалося, що агенти китайської військової розвідки видавали себе за представників приватних компаній або аналітичних центрів, розміщуючи фальшиві вакансії на посади аналітиків із зовнішньої політики чи оборони. Під час співбесід кандидатів намагалися переконати надати непублічну інформацію.

Згідно зі свідченнями ФБР, шахрайські ресурси використовували викрадені або вигадані особистості, а також фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб виглядати правдоподібно.

Вакансії здебільшого стосувалися загальних консалтингових послуг і були орієнтовані на нинішніх або колишніх співробітників уряду США.

У матеріалах справи зазначено, що посилання на такі сайти часто розміщувалися в оголошеннях на платформі LinkedIn та інших ресурсах із працевлаштування.

Кандидатам і завербованим особам пропонували винагороду за підготовку аналітичних звітів, пов'язаних із їхньою роботою, а також за передачу конфіденційної інформації.

Американська влада вважає, що організатори цієї схеми були пов'язані з китайськими спецслужбами. Для приховування своєї особи вони використовували криптовалюту та онлайн-платіжні системи.

Слідчі вийшли на ці сайти завдяки повідомленням людей, які запідозрили шахрайство та звернулися до правоохоронців.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні відкинув усі звинувачення, назвавши твердження про китайське шпигунство «повністю вигаданим» та «зловмисним наклепом».