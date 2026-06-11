Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
ГоловнаСвіт

ФБР закрило 13 сайтів, які Китай міг використовувати для вербування американців

Шахрайські ресурси використовували викрадені або вигадані особистості, а також фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб виглядати правдоподібно.

ФБР закрило 13 сайтів, які Китай міг використовувати для вербування американців

У США Федеральне бюро розслідувань вилучило контроль над більш ніж десятком вебсайтів, які, за твердженням американської влади, були частиною китайської операції з виявлення та вербування американських громадян, що мають доступ до секретної або чутливої урядової інформації.

Про це в середу повідомило Міністерство юстиції США, пише АР.

13 сайтів видавали себе за сторінки консалтингових компаній, які нібито пропонували вакансії для нинішніх або колишніх власників допуску до державної таємниці. Насправді ж, за словами посадовців, ці компанії були фіктивними, а оголошення про роботу – підробленими.

Реклама

Минулого тижня розвідувальний альянс Five Eyes опублікував спеціальне попередження. У ньому зазначалося, що Китай використовує сайти з пошуку роботи для виходу на державних службовців та інших фахівців із доступом до секретної інформації.

У документі стверджувалося, що агенти китайської військової розвідки видавали себе за представників приватних компаній або аналітичних центрів, розміщуючи фальшиві вакансії на посади аналітиків із зовнішньої політики чи оборони. Під час співбесід кандидатів намагалися переконати надати непублічну інформацію.

Згідно зі свідченнями ФБР, шахрайські ресурси використовували викрадені або вигадані особистості, а також фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб виглядати правдоподібно.

Вакансії здебільшого стосувалися загальних консалтингових послуг і були орієнтовані на нинішніх або колишніх співробітників уряду США.

У матеріалах справи зазначено, що посилання на такі сайти часто розміщувалися в оголошеннях на платформі LinkedIn та інших ресурсах із працевлаштування.

Кандидатам і завербованим особам пропонували винагороду за підготовку аналітичних звітів, пов'язаних із їхньою роботою, а також за передачу конфіденційної інформації.

Американська влада вважає, що організатори цієї схеми були пов'язані з китайськими спецслужбами. Для приховування своєї особи вони використовували криптовалюту та онлайн-платіжні системи.

Слідчі вийшли на ці сайти завдяки повідомленням людей, які запідозрили шахрайство та звернулися до правоохоронців.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні відкинув усі звинувачення, назвавши твердження про китайське шпигунство «повністю вигаданим» та «зловмисним наклепом».

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies