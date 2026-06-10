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НАТО хоче прискорити закупівлю безпілотників для місій повітряного патрулювання

Відповідне рішення мають схвалити на саміті альянсу в Анкарі.

НАТО хоче прискорити закупівлю безпілотників для місій повітряного патрулювання
Фото: NATO Air Command

Члени НАТО розглядають прискорення програми закупівлі безпілотників. На закритій зустрічі 32 послів обговорили, чи варто альянсу терміново закуповувати більше безпілотників для місій з патрулювання повітряного простору над державами-членами.

Про це пише Politico.

«Війна Росії проти України продовжує створювати серйозні ризики для євроатлантичної безпеки, особливо в Чорному морі», – написав президент Румунії Нікушор Дан після зустрічі.

За його словами, домовились про пришвидшення проектів НАТО з реагування на загрози, щоб заходи підтримки могли бути схвалені на саміті в Анкарі.

Запланована зустріч членів альянсу відбулася після того, як наприкінці минулого місяця російський безпілотник врізався в житловий будинок у Румунії, внаслідок чого двоє людей отримали поранення та Бухарест негайно звернувся до НАТО з проханням пришвидшити постачання засобів протиповітряної оборони. 

Союзники також повідомили про загрози критично важливій інфраструктурі в Чорному морі, зокрема проєкту румунської морської розвідки газу Neptun Deep вартістю 4 мільярди євро, який має бути запущений наступного року. Країни обговорили, чи повинно військове командування НАТО робити більше для моніторингу загроз цим об'єктам з боку повітряних і морських безпілотників.

  • Сухопутні війська НАТО цими вихідними розпочали операції, спрямовані на зміцнення оборони двох новітніх членів Альянсу – Фінляндії та Швеції.
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