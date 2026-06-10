НАТО хоче прискорити закупівлю безпілотників для місій повітряного патрулювання

Члени НАТО розглядають прискорення програми закупівлі безпілотників. На закритій зустрічі 32 послів обговорили, чи варто альянсу терміново закуповувати більше безпілотників для місій з патрулювання повітряного простору над державами-членами.

Про це пише Politico.

«Війна Росії проти України продовжує створювати серйозні ризики для євроатлантичної безпеки, особливо в Чорному морі», – написав президент Румунії Нікушор Дан після зустрічі.

За його словами, домовились про пришвидшення проектів НАТО з реагування на загрози, щоб заходи підтримки могли бути схвалені на саміті в Анкарі.

Запланована зустріч членів альянсу відбулася після того, як наприкінці минулого місяця російський безпілотник врізався в житловий будинок у Румунії, внаслідок чого двоє людей отримали поранення та Бухарест негайно звернувся до НАТО з проханням пришвидшити постачання засобів протиповітряної оборони.

Союзники також повідомили про загрози критично важливій інфраструктурі в Чорному морі, зокрема проєкту румунської морської розвідки газу Neptun Deep вартістю 4 мільярди євро, який має бути запущений наступного року. Країни обговорили, чи повинно військове командування НАТО робити більше для моніторингу загроз цим об'єктам з боку повітряних і морських безпілотників.