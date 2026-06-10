МАГАТЕ висловило догану Ірану через зникнення частини запасів урану

Агентство зовсім не контролює ситуацію з ядерними матеріалами.

Міжнародне агентство з атомної енергії висловило офіційну догану Ірану за те, що країна не звітує про свої запаси збагаченого урану, передає Bloomberg.

Це рішення може посилити військове протистояння та дипломатичний конфлікт між Тегераном й адміністрацією Дональда Трампа.

Ініційовану США резолюцію про догану підтримали 60% членів Ради керуючих МАГАТЕ на засіданні у Відні. Китай і Росія виступили проти цього документу. Резолюція вимагає від Ірану негайно допустити інспекторів для перевірки стану та розташування його уранових запасів.

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Як відомо, США стверджують, що запаси високозбагаченого урану опинилися під завалами, які утворилися внаслідок бомбардувань по Ірану.

Іран відкинув резолюцію і назвав її «лицемірним» кроком на тлі спроб Білого дому укласти тимчасову угоду для подальших ядерних переговорів.

Ця догана фактично є визнанням з боку США того, що їхня кампанія бомбардувань ядерних об'єктів Ірану створила нові проблеми з обліком матеріалів. До повітряного нападу і відновлення боїв цього року запаси іранського урану перебували під щотижневим контролем МАГАТЕ, щоб гарантувати, що їх не використають для створення зброї. Зараз цього нагляду немає.

Кількість інспекцій скоротилася більш ніж наполовину минулого року, коли Іран запровадив нові обмеження.

Спостерігачі досі не повернулися на пошкоджені об'єкти у Фордо, Ісфахані та Натанзі, де востаннє фіксували 440,9 кілограма високозбагаченого та 8 599,6 кілограма низькозбагаченого урану. Фахівці зазначають: що довше ці матеріали залишаються без нагляду МАГАТЕ, то вищими стають ризики їхнього використання не у мирних цілях.