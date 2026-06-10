Bloomberg: Танкери вимикають свої транспондери, щоб таємно вивозити нафту через Ормузьку протоку

Уже поза межами протоки нафту перекачують на інші танкери, які везуть сировину покупцям в Азію та інші регіони.

Біля узбережжя Оману зібралися вже16 танкерів, щоб перекачати мільйони барелів нафти, яка раніше застрягла у Перській затоці. Прохід вдається зробити через хитрощі з транспондерами.

Зараз усе більше танкерів вимикають свої транспондери, завдяки чому потоки нафти через Ормузьку протоку помітно зросли, передає Bloomberg.

Традиційні системи відстеження суден майже не фіксують змін, проте керівники судноплавних компаній, азійські покупці нафти та супутникові знімки свідчать про протилежне: протока стала значно вільнішою, а транзит — стабільнішим і більшим за обсягом.

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Країни Перської затоки використовують власні судна, щоб вивозити нафту за межі протоки і уникати величезних зборів, які вимагають нечисленні приватні судновласники, готові ризикувати. Уже поза межами протоки нафту перекачують на інші танкери, які везуть сировину покупцям в Азію та інші регіони. Збільшення кількості таких «затемнених» рейсів збіглося в часі з допомогою США, які координують рух суден через водний шлях. Це дозволило уникнути стрибка цін на тлі війни з Іраном, яка спричинила найбільший збій у постачанні нафти в історії.

Ормузьку протоку долають переважно державні судна, які мають канали зв’язку для безпечного проходу. Деякі кораблі перетинають протоку вночі з вимкненим світлом, а екіпажам наказують не виходити в радіоефір.

За даними Rapidan Energy Group, зараз із протоки вивозять близько 2 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів на добу. Разом із падінням попиту в Китаї, зростанням експорту із США та використанням обхідних трубопроводів через Близький Схід це допомогло знизити ціни на нафту майже на 30% від пікового воєнного рівня.

Компанія TankerTrackers.com за допомогою супутникових знімків Європейського Союзу зафіксувала 12 суден з арабською нафтою, які перекачували вантаж за межами Ормузької протоки 6 червня. Аналітики компанії наголошують, що саме ця нафта від арабських сусідів Ірану утримує світові ціни від зростання до 200 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп також заявляв у соцмережах, що з протоки «виходить багато нафти», а міністр енергетики Кріс Райт підтвердив суттєве зростання трафіку.

Свою нафту за межами Ормузької протоки вже запропонували Кувейт та ОАЕ. Щонайменше два супертанкери державної компанії Kuwait Oil Tanker Co., кожен місткістю 2 мільйони барелів, перетнули протоку наприкінці минулого місяця та подали сигнал біля узбережжя Кувейту, після чого вимкнули зв'язок.

Схожа схема працює і в ОАЕ. Державна компанія Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) наприкінці минулого тижня продала щонайменше 14 мільярдів барелів нафти, завантаження яких почнеться цього місяця. Adnoc також транспортує нафту через протоку з вимкненими транспондерами.

За даними аналітика Signal Maritime, наприкінці травня з Перської затоки вдалося вибратися приблизно чверті заблокованих великих іноземних танкерів. Зараз там залишається близько 90 суден порівняно зі 160 на початку квітня.