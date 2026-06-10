США розпочали завдавати удари по Ірану у відповідь на збиття гелікоптера

Сили Центрального командування США оголосили про початок ударів по Ірану, у відповідь на збиття гелікоптера.
Про це повідомило Центральне командування США в соцмережі Х.
Там зазначили, що удари завдають за вказівкою Головнокомандувача. Їх назвали "самообороною" у відповідь на збиття гелікоптера Apache армії США.
"Ця місія є пропорційною відповіддю на необґрунтовані дії Ірану", - йдеться в повідомленні.
- Напередодні, Іранські військові збили вертоліт США, який патрулював Ормузьку протоку.Два пілоти не постраждали.