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США розпочали завдавати удари по Ірану у відповідь на збиття гелікоптера

В Центральному командуванні США назвали удари "самообороною".

США розпочали завдавати удари по Ірану у відповідь на збиття гелікоптера
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Сили Центрального командування США оголосили про початок ударів по Ірану, у відповідь на збиття гелікоптера.

Про це повідомило Центральне командування США в соцмережі Х.

 Там зазначили, що удари завдають за вказівкою Головнокомандувача. Їх назвали "самообороною" у відповідь на збиття гелікоптера Apache армії США. 

"Ця місія є пропорційною відповіддю на необґрунтовані дії Ірану", - йдеться в повідомленні.

  • Напередодні, Іранські військові збили вертоліт США, який патрулював Ормузьку протоку.Два пілоти не постраждали.
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