США розпочали завдавати удари по Ірану у відповідь на збиття гелікоптера

Сили Центрального командування США оголосили про початок ударів по Ірану, у відповідь на збиття гелікоптера.

Про це повідомило Центральне командування США в соцмережі Х.

Там зазначили, що удари завдають за вказівкою Головнокомандувача. Їх назвали "самообороною" у відповідь на збиття гелікоптера Apache армії США.

"Ця місія є пропорційною відповіддю на необґрунтовані дії Ірану", - йдеться в повідомленні.