Німеччина виділить 300 мільйонів євро на «чеську ініціативу»

ФРН також закупить у Чехії 200 тисяч пістолетів.

Німеччина візьме участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, виділивши додаткові 300 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі у Берліні зі своїм чеським колегою Ярославом Зуною, пишуть Ceske Noviny.

За словами Пісторіуса, цієї суми вистачить на придбання приблизно 50 000 артилерійських снарядів.

Окрім допомоги Україні, під час двосторонньої зустрічі міністри оголосили про оборонну угоду між своїми державами. Німеччина закупить у Чехії близько 200 000 пістолетів для Бундесверу на суму 56 мільйонів євро.

Постачальником виступить компанія Česká zbrojovka, яка виконуватиме контракт у співпраці зі своїм німецьким партнером — фірмою POL-TEC.