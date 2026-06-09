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Німеччина виділить 300 мільйонів євро на «чеську ініціативу»

ФРН також закупить у Чехії 200 тисяч пістолетів.

Німеччина виділить 300 мільйонів євро на «чеську ініціативу»
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина візьме участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, виділивши додаткові 300 мільйонів євро. 

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі у Берліні зі своїм чеським колегою Ярославом Зуною, пишуть Ceske Noviny.

За словами Пісторіуса, цієї суми вистачить на придбання приблизно 50 000 артилерійських снарядів.

Окрім допомоги Україні, під час двосторонньої зустрічі міністри оголосили про оборонну угоду між своїми державами. Німеччина закупить у Чехії близько 200 000 пістолетів для Бундесверу на суму 56 мільйонів євро. 

Постачальником виступить компанія Česká zbrojovka, яка виконуватиме контракт у співпраці зі своїм німецьким партнером — фірмою POL-TEC. 

  • У травні стало відомо, що кількість держав, які фінансують чеську ініціативу з придбання снарядів для ЗСУ, скоротилася вдвічі. 
  • Якщо минулого року проєкт підтримували 18 країн, то зараз гроші виділяють лише дев'ять, заявив президент Чехії Петр Павел.
  • Як відомо, у 2024 році Чехія організувала ініціативу із закупівель снарядів для України. Кошти для цього надала велика кількість країн Заходу. Протягом 2025 року Чехія передала українським військам 1,8 млн боєприпасів.
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