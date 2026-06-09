Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

Полковника армії Конго засудили до смертної кари за вбивство експертів ООН

Оскільки в Конго не проводять страт із 2003 року, на практиці вирок буде замінено на довічне ув’язнення.

Полковника армії Конго засудили до смертної кари за вбивство експертів ООН
Фото: BBC

Військовий суд Демократичної Республіки Конго засудив полковника армії до смертної кари за участь у змові з метою вбивства двох експертів ООН у центральній частині країни майже десять років тому.

Про це пише Reuters.

Під час першого судового процесу у 2022 році полковник Жан де Дьє Мамбвені отримав 10 років ув’язнення за ненадання допомоги людям у небезпеці та невиконання наказів. Однак військові прокурори подали апеляцію, заявивши, що його відповідальність була значно більшою.

Реклама

Вищий військовий суд у Кіншаса погодився з цими аргументами. Тому суд визнав Мамбвені винним у воєнному злочині – умисному вбивстві, встановивши, що він активно координував злочин. За це його було засуджено до смертної кари.

Оскільки в Конго не проводять страт із 2003 року, на практиці вирок буде замінено на довічне ув’язнення.

Експерти ООН Заїда Каталан, громадянка Швеції та Чилі, та Майкл Шарп зі США, розслідували масові вбивства в регіоні Касаї. 12 березня 2017 року їх зупинили бойовики угруповання Камуїна Нсапу біля мосту неподалік села Мойо-Мусіла. Після цього їх відвели до лісової місцевості та розстріляли. Тіла загиблих знайшли через 16 днів.

Судове рішення, яке підбиває підсумок майже дев’ятирічного розгляду справи, також залишило чинними смертні вироки десяткам бойовиків цього угруповання, винесені ще у 2022 році.

Спочатку прокурори відкидали припущення про причетність державних службовців до злочину. Проте згодом були заарештовані Мамбвені та низка інших посадовців, яких слідство звинуватило у співпраці з повстанцями.

У січні Human Rights Watch заявила, що процес 2022 року проігнорував відеодокази, які свідчили про допомогу урядових агентів у спрямуванні експертів до місця засідки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies