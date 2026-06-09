Трамп офіційно номінував свого ексадвоката на посаду генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп подав на розгляд Сенату кандидатуру Тодда Бланша на посаду генерального прокурора.

Як пише The Guardian, посадовець, який після звільнення Пем Бонді виконує обов'язки голови департаменту юстиції, має отримати схвалення верхньої палати Конгресу, щоб позбутися свого тимчасового статусу.

Бланша критикують через його надто тісний зв'язок з господарем Білого дому. Він був адвокатом у справі щодо шахрайства, за якою Трамп у 2024 році став першим в історії Сполучених Штатів засудженим злочинцем, що обіймав посаду президента.

Республіканця тоді визнали винним у спробі підкупу колишньої акторки фільмів для дорослих для замовчування їхніх стосунків. Реального покарання Трамп так і не отримав завдяки тому, що переміг на президентських виборах.

За час, поки Бланш виконував обов'язки генпрокурора, його звинуватили у просуванні кримінальних справ проти критиків Трампа, а також спробі реалізувати корупційну схему зі створенням фонду на суму 1,8 мільярда доларів для виплати "жертвам політичних переслідувань".