Нідерланди припиняють участь в програмі підготовки ЗСУ

Нідерланди завершують участь в програмі підготовки ЗСУ «Інтерфлекс», яка чотири роки працювала під керівництвом Великої Британії. Це пов'язано з тим, що переходить на новий етап.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.

Навчальну місію було створено для підготовки українських збройних сил. Навчання проводили військовослужбовці з 14 країн.

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В рамках програми ЗСУ отримували інструктаж зі стрільби, медичної допомоги та законів війни. Таким чином вдалось підготувати понад 63 000 українських солдатів, з них приблизно 11 000 інструкторів.

За словами британського командувача Interflex полковника Енді Бордмана , навчання поступово набувало різного характеру, залежно від потреб українських збройних сил.

Програма продовжується на новому етапі, проте акцент зміщується з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовану підготовку.

Як зазначили в Міноборони країни, Нідерланди продовжують робити внесок у підготовку українських солдатів іншими способами, наприклад, через європейську навчальну місію EUMAM.