Президент Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Під час зустрічі глава Української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за підтримку України та українського народу.

"Глава Української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей", – йдеться у повідомленні.