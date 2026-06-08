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Президент Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Король Чарльз ІІІ прийняв Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.

Президент Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Володимир Зеленський і король Чарльз III
Фото: Офіс президента України

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Під час зустрічі глава Української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за підтримку України та українського народу.

"Глава Української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей", – йдеться у повідомленні.

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