Кая Каллас пояснила, чому не підтримує створення спільної армії ЄС

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що не підтримує ідею створення спільної європейської армії. На її думку, країни-члени повинні посилювати співпрацю між своїми національними збройними силами.

Про це вона сказала під час брифінгу після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі, пише Liga.net.

За словами Каллас, оборона залишається компетенцією окремих держав, а сильні національні армії є запорукою сильного європейського компонента в НАТО.

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"Я не підтримую створення додаткової армії ЄС, оскільки кожна держава-член уже має власні збройні сили. До того ж 23 країни ЄС є членами НАТО. Якщо ці сили залучені до НАТО, їх не можна одночасно використовувати деінде. Створення паралельної армії також не вихід", – сказала вона.

Глава європейської дипломатії наголосила, що створення нових військових структур може призвести до дублювання функцій та плутанини у сфері безпеки.

Каллас також згадала про статтю 42(7) Договору про Європейський Союз, яка передбачає взаємну допомогу між державами-членами у разі агресії, хоча й не є прямим аналогом статті 5 Північноатлантичного договору НАТО.

"Єврокомісія, Європейська служба зовнішніх дій і самі держави-члени мають у своєму розпорядженні багато інструментів реагування на кризи. Важливо, щоб усі чітко розуміли свої ролі. Ми також маємо групи реагування на гібридні атаки, які вже довели свою ефективність, і їх необхідно розвивати надалі. Але створення альтернативної армії до чинних національних збройних сил не є правильним рішенням", – підсумувала дипломатка.

На думку Каллас, ключовим завданням для ЄС залишається поглиблення оборонної співпраці між країнами-членами та зміцнення їхніх національних армій у межах спільної безпекової архітектури.