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НАТО посилює оборону Фінляндії та Швеції

Країни розташовані вздовж Балтійського моря, через яке проходить важливий маршрут між російськими портами в Санкт-Петербург та Калінінград.

НАТО посилює оборону Фінляндії та Швеції
Фото: EPA/UPG

Сухопутні війська НАТО цими вихідними розпочали операції, спрямовані на зміцнення оборони двох новітніх членів Альянсу – Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Оточення цих двох країн, які є частиною північно-східного флангу НАТО, є одним із найбільш стратегічно важливих і складних з погляду безпекового середовища регіонів світу", – заявив командувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

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У 2024 році Альянс ухвалив рішення створити новий багатонаціональний підрозділ – Передові сухопутні сили у Фінляндії (Forward Land Forces Finland, FLF), які мають виконувати функції сил швидкого реагування. Підрозділ офіційно розпочав роботу в суботу. До його складу входить також шведська бойова група.

Подібні багатонаціональні сухопутні формування НАТО вже розгорнуті в Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.

Фінляндія та Швеція розташовані вздовж Балтійського моря, через яке проходить важливий морський маршрут між російськими портами в Санкт-Петербург та Калінінград.

Фінляндія, яка має найдовший сухопутний кордон серед країн НАТО з Росією, двічі воювала проти Радянського Союзу під час Другої світової війни. Посилення військової присутності Альянсу в регіоні відбувається на тлі триваючої напруженості у відносинах між НАТО та Росією.

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