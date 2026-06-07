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У центрі Мадрида Папу Лева зустрів понад мільйон людей

Вчора главу Ватикану привітали в Мадриді король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція, а мер Хосе Луїс Мартінес-Алмейда вручив йому ключ від міста.

У центрі Мадрида Папу Лева зустрів понад мільйон людей
Папа Лев у Мадриді, 7 червня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Понад 1,2 мільйона людей зібралися сьогодні у центрі Мадрида, аби побачити Папу Лева XIV.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані Ватикану та місцевих організаторів події.

Глава католицької церкви проїхав у “папомобілі” головною вулицею іспанської столиці, Пасео-де-ла-Кастельяна, до центральної площі Пласа-де-Сібелес, де футбольні вболівальники зазвичай святкують успіхи мадридського “Реала”.

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Коли 70-річний американець прибув на площу, де він провів месу просто неба, люди кидали пелюстки квітів, махали прапорами та вигукували “Хай живе Папа!”.

У своїй проповіді понтифік сказав: “Це не виставка, не залишок фольклору чи проста демонстрація краси. Це визнання віри в присутність воскреслого Господа, який живий і продовжує ходити серед нас”.

“У цьому полягає завдання Іспанії сьогодні і в майбутньому: забезпечити, щоб релігійність, яка формувала та визначала цю країну протягом століть, була не музеєм минулого, який варто відвідати, а школою віри, з якої можна черпати уроки навіть сьогодні”, – додав глава Ватикану.

У суботу Папу Лева привітали в Мадриді король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція, а мер Хосе Луїс Мартінес-Алмейда вручив йому ключ від міста.

Потім він провів зустрічі з вразливими членами суспільства, зокрема мігрантами та бездомними, а також провів панахиду з близько 600 тисячами молодих католиків.

Папа залишатиметься в Іспанії – це його перший візит до країни ЄС за межами Італії – до 12 червня, а також заплановані поїздки до Барселони та на Канарські острови. Там він, як очікується, зустрінеться з мігрантами, які ризикували своїм життям, перетинаючи кордон із Західної Африки.

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Папа Лев висловив сподівання, що його візит стане прикладом для світу щодо поваги до “кожної людини”, і закликав політиків припинити розділяти свої електорати.

Іспанія є традиційним бастіоном католицизму в Європі, що сягає корінням у часи Реконкісти, “відвоювання” регіону від ісламського правління, яке завершилося у 15 столітті, та правління католицького дому Габсбургів у 17 столітті.

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