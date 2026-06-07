Іран заявив про відмову у візах США для персоналу збірної на Чемпіонат світу

Це чергове дипломатичне протистояння між Вашингтоном і Тегераном – лише за кілька днів до початку Чемпіонату світу з футболу в Північній Америці.

Іран звинувачує американських чиновників у відмові у видачі віз ключовим співробітникам національної футбольної збірної напередодні Чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться наступного тижня у Північній Америці.

Про це повідомляє Politico.

15 червня у Лос-Анджелесі відбудеться матч між футбольними збірними Ірану та Нової Зеландії. Посольство країни в Туреччині звинувачує американців у “найгіршій можливій формі політично упередженого втручання у спорт”.

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“Поширюючи вашу примхливу ворожість проти іранської нації на сферу спорту, уряд США на практиці позбавляє національну збірну Ірану права грати на чемпіонаті світу за нормальних умов та без надмірного тиску та стресу”, – йдеться у дописі посольства на соціальній платформі X.

Заява була зроблена після ремарок посла США в Туреччині Тома Баррака про те, що він пишається своєю командою за оформлення віз для іранської футбольної збірної, яка прямувала до США.

“Ви не можете виправдовувати поведінку, яка порушує правила ФІФА та зобов'язання Сполучених Штатів як приймаючої сторони, просто вихваляючи себе. Чому ви не кажете, що значній частині керівного та виконавчого персоналу, технічним радникам та іншим, хто є невід'ємною частиною будь-якої національної футбольної команди, відмовили у візах?”, – написало посольство у відповіді Барраку.

Державний департамент США заявив, що “візи, необхідні Ірану для участі у Чемпіонаті світу, зокрема для спортсменів та необхідного допоміжного персоналу, були видані”. “Ми не дозволимо іранській команді зловживати цією системою, щоб таємно ввезти терористів до Сполучених Штатів під хибними приводами”, – заявило агентство.

Politico підкреслює, що сам факт участі Ірану в Чемпіонаті світу є дещо несподіваним. У березні Трамп написав на Truth Social, що хоча Іран є бажаним гостем на святкуваннях, він “не вважає доречним, щоб вони були там, заради їхнього ж життя та безпеки”.

Зі свого боку президент ФІФА Джанні Інфантіно стверджує, що Тегеран повинен залишатися учасником спортивної події. Після матчу проти Нової Зеландії країна зіграє проти Бельгії і Єгипту. Базою команди на час турніру є Тіхуана в Мексиці, до війни її визначили у Тусоні, штат Аризона.