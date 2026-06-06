Anthropic закликав скоординовано сповільнити розвиток ШІ через ризики його самовдосконалення без участі людини

Провідна американська компанія у сфері штучного інтелекту (ШІ) Anthropic (головний продукт — чат-бот Claude) опублікувала дослідження, яке показує: штучний інтелект дедалі більше бере участь у власному вдосконаленні — і цей процес відбувається швидше, ніж очікували.

За даними компанії, сьогодні понад 80% коду в кодовій базі Anthropic написано Claude. Продуктивність інженерів зросла у 8 разів порівняно з 2024 роком — не тому що вони працюють інтенсивніше, а тому що код пише ШІ під їхнім наглядом.

Зовнішні бенчмарки підтверджують тенденцію: тривалість завдань, які моделі здатні виконувати самостійно, подвоюється кожні чотири місяці. Якщо у 2024 році Claude справлявся із завданнями тривалістю кілька хвилин, то вже сьогодні — із завданнями на 12 годин. За прогнозами, до 2027 року ШІ зможе виконувати багатотижневі задачі.

Anthropic також зафіксувала перший випадок, коли ШІ-агенти на базі Claude самостійно провели наукове дослідження від початку до кінця — без участі людини в розробці експериментів.

Компанія попереджає: якщо тенденція збережеться, може настати етап рекурсивного самовдосконалення — коли ШІ здатний повністю самостійно розробляти наступне покоління систем без участі людини. Це несе як колосальні можливості для науки й медицини, так і серйозні ризики втрати людського контролю.

Anthropic заявила, що підтримала б скоординоване тимчасове призупинення розробки frontier-моделей (тобто найкращих у своєму класі прямо зараз) — за умови, що інші провідні лабораторії зроблять те саме і це можна буде перевірити. Це потрібно, щоб уникнути ризику прихованого навчання нових моделей.