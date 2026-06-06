​Угорщина припиняє видавати робочі візи громадянам трьох країн

Уряд Угорщини перестав видавати робочі візи працівникам із Філіппін, Грузії та Вірменії.

Про це заявила речниця уряду, назвавши таке рішення першим кроком до регулювання припливу іноземної робочої сили, передає Reuters.

Партія «Тиса» прем'єр-міністра Петера Мадяра раніше обіцяла повністю зупинити з червня видачу віз для працівників з-поза меж ЄС.

Речниця уряду пояснила, що влада посилює умови працевлаштування для іноземців через занепокоєння, що велика кількість трудових мігрантів знижує рівень заробітних плат для місцевих. Для цього уряд змінює указ, який дозволяв агенціям з підбору персоналу привозити працівників із Філіппін, Грузії та Вірменії за спрощеною процедурою.

Нові правила не зачеплять тих іноземців, які вже перебувають в Угорщині — вони зможуть продовжити свої дозволи на роботу. Також влада розгляне всі заявки, які люди встигли подати до зміни правил.

За статистикою, іноземні робітники становлять лише 2% від усієї робочої сили Угорщини. Проте деякі галузі, зокрема, сфера послуг та виробництво, сильно залежать від мігрантів. Через це деякі з найбільших іноземних інвесторів в Угорщині вже попередили, що повна зупинка припливу іноземних працівників вдарить по компаніях та економіці країни загалом.