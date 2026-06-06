Україна та Угорщина перейшли до більш конструктивного діалогу.

План заходів щодо національних меншин, погоджений з Угорщиною, охоплює всі національні меншини в Україні та буде впроваджений у 2026–2027 роках.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише "Укрінформ".

За словами Тараса Качки, Україна ще минулого року затвердила План дій з питань національних меншин у межах виконання зобов’язань за першим переговорним кластером ЄС "Основи".

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Качка зазначив, що досягнуто домовленостей щодо подальшого просування Плану заходів із національних меншин, який, зокрема, охоплює питання освіти та використання мов національних спільнот.

"Йдеться не лише про угорську мову. Важливо підкреслити, що план стосується всіх національних меншин з офіційною мовою держав ЄС", – наголосив він.

Віцепрем’єр також відзначив зміну динаміки у відносинах між Україною та Угорщиною та перехід до більш конструктивного діалогу за нового уряду.

За його словами, реалізація Плану заходів передбачена на 2026–2027 роки: освітні ініціативи можуть бути впроваджені вже у 2026 році, тоді як інші положення – у 2027 році.