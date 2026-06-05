Туск: Україна відповідальна за вирішення проблеми з найменування підрозділу ЗСУ на честь Героїв УПА

За його словами, вся відповідальність за конфлікт лежить на українській стороні.

Україна сама має вирішити проблему щодо найменування підрозділу ССО ЗСУ на честь Героїв УПА.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

"На даний момент вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якимось чином вирішити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій», – сказав Туск.

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За його словами польський уряд веде переговори з Кирилом Будановим щодо цього питання.

«Це ганьба, бо ми багато вклали, і я теж, щоб подолати демонів минулого», – додав Туск.

Він наголосив, що погоджується з президентом Каролем Навроцьким у цьому питанні. «Ніхто не розділятиме польську громадську думку чи польську владу, коли йдеться про минуле та історію», - зазначив польський прем'єр.

"Підтримка та допомога з боку Польщі та інших європейських країн, але особливо Польщі для України, – це те, що має глибоко турбувати наших сусідів. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, це означатиме, що наші відносини визначатимуться не емпатією, а наполегливою діловою діяльністю », – продовжив Дональд Туск.

Він також згадав, що 25 та 26 червня у Гданську відбудеться Конференція з відновлення України – URC 2026, найважливіший та найбільший у світі форум, присвячений відбудові та модернізації України. Захід вперше відбудеться в Польщі. Дональд Туск назвав це ще однією причиною, чому Україна повинна цінувати добрі відносини з Польщею.

Контекст

Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій "Північ" Збройних сил України звання "Героїв УПА", що викликало хвилю обурення в Польщі. Президент Кароль Навроцький вже оголосив, що позбавить Зеленського ордена Білого Орла за це рішення. Президент Анджей Дуда нагородив Зеленського найстарішою та найвищою державною нагородою Польщі.