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Туск: Україна відповідальна за вирішення проблеми з найменування підрозділу ЗСУ на честь Героїв УПА

За його словами, вся відповідальність за конфлікт лежить на українській стороні.

Туск: Україна відповідальна за вирішення проблеми з найменування підрозділу ЗСУ на честь Героїв УПА
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Україна сама має вирішити проблему щодо найменування підрозділу ССО ЗСУ на честь Героїв УПА.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

"На даний момент вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якимось чином вирішити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій», – сказав Туск.

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 За його словами польський уряд веде переговори з Кирилом Будановим щодо цього питання.  

 «Це ганьба, бо ми багато вклали, і я теж, щоб подолати демонів минулого», – додав Туск.

Він наголосив, що погоджується з президентом Каролем Навроцьким у цьому питанні. «Ніхто не розділятиме польську громадську думку чи польську владу, коли йдеться про минуле та історію», - зазначив польський прем'єр.

"Підтримка та допомога з боку Польщі та інших європейських країн, але особливо Польщі для України, – це те, що має глибоко турбувати наших сусідів.  Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, це означатиме, що наші відносини визначатимуться не емпатією, а наполегливою діловою діяльністю  », – продовжив Дональд Туск.

Він також згадав, що 25 та 26 червня у Гданську відбудеться Конференція з відновлення України – URC 2026, найважливіший та найбільший у світі форум, присвячений відбудові та модернізації України. Захід вперше відбудеться в Польщі. Дональд Туск назвав це ще однією причиною, чому Україна повинна цінувати добрі відносини з Польщею.

Контекст

 Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій "Північ" Збройних сил України звання "Героїв УПА", що викликало хвилю обурення в Польщі. Президент Кароль Навроцький вже оголосив, що позбавить Зеленського ордена Білого Орла за це рішення. Президент Анджей Дуда нагородив Зеленського найстарішою та найвищою державною нагородою Польщі.

 

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