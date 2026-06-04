Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаПолітика

З детектива НАБУ Гусарова зняли обвинувачення в державній зраді

Віктор Гусаров п'ять місяців провів у СІЗО. 

З детектива НАБУ Гусарова зняли обвинувачення в державній зраді
Віктор Гусаров
Фото: ЦПК

Провадження за звинуваченням детектива Національного антикорбюро Віктора Гусарова у державній зраді закрили. Прокурор повідомив, що підтвердити його приналежність до агентурної мережі не вдалося. 

Гусарова також підозрювали в несанкціонованих діях із інформацією, але строки давності спливли, тож прокурор просив звільнити детектива від відповідальності. Про це повідомили в Центрі протидії корупції. 

"Прокурор Кравченка відмовився від обвинувачень Віктора Гусарова в держзраді, тому Шевченківський суд Києва звільнив детектива від кримінальної відповідальності", – йдеться в повідомленні. 

Реклама

Підозру Віктору Гусарову оголосили торік, у розпал спроби підпорядкувати НАБУ і САП генеральному прокурору. Він близько п'яти місяців провів у СІЗО. 22 липня Гусарова помістили від варту, а випустили – 10 грудня. 

Справа Віктора Гусарова

Віктор Гусаров працював в підрозділі НАБУ Д-2. В липні СБУ затримала його за звинуваченням у роботі на спецслужби ворога. Нібито він мав куратора – ексзаступника керівника охорони Віктора Януковича. Служба безпеки заявила, що задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Затриманому працівнику НАБУ повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).

У НАБУ, коментуючи закиди, сказали, що СБУ проводила перевірку Гусарова ще в 2023-му. У період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), Гусаров пересилав електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО). У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у Федеральній службі охорони Росії. Після отримання таких даних НАБУ провело спільну перевірку з СБУ. Жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявили. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей, сказали тоді в НАБУ.

Згодом в СБУ повідомили, що Гусаров нібито входив до однієї агентурної мережі, що й раніше викриті генерал Служби безпеки Валерій Шайтанов та військовий Нацгвардії.

Гусаров був не єдиним співробітником НАБУ, затриманим у липні. Також затримали Руслана Магамедрасулова, який брав участь в резонансному розслідуванні корупції в "Енергоатомі". Він, а також його батько, яким закидають намір торгувати технічними коноплями з Дагестаном, перебували під вартою аж до 3 грудня. Того дня Руслана звільнили під варти, його батька – раніше того ж тижня.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies