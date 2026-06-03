Розслідування Telex: Орбан особисто наказав провести операцію проти український інкасаторів Ощадбанку

Джерела угорського видання стверджують, що професійної потреби проводити саме таку операцію проти українських інкасаторів не було, а рішення мало політичний характер.

На той час прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто ухвалив рішення про рейд проти українських інкасаторів Ощадбанку, які перевозили гроші та інвестиційне золото з Австрії в Україну. Про це пише угорське видання Telex із посиланням на джерела, які були причетні до справи або знали про підготовку операції.

За даними видання, дату рейду — 5 березня — визначили не правоохоронці, а уряд. Джерела Telex стверджують, що професійної потреби проводити саме таку операцію не було, а рішення мало політичний характер.

5 березня два фургони українських інкасаторів, які їхали з Австрії до України, зупинили на відпочинковому майданчику. Там їх уже чекали озброєні бійці угорського антитерористичного центру. У фургонах знайшли гроші та інвестиційне золото на 27 млрд форинтів. Угорська податкова і митна служба вилучила вантаж, а українських інкасаторів за кілька годин відпустили й видворили з країни.

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Уряд Орбана публічно представив операцію як успіх і поширив відео рейду. Угорська влада натякала, що українці нібито незаконно перевозили гроші та золото. Київ натомість заявляв, що Угорщина фактично захопила українські кошти.

Пізніше податкова служба відкрила провадження за підозрою у відмиванні грошей. Водночас Нацбанк Австрії не побачив у перевезенні нічого незвичного: за його поясненням, транспортування готівки між країнами є звичайною і законною банківською практикою. Австрійські органи також не виявили порушень, пов’язаних із вантажем.

За інформацією Telex, справу формально запустило угорське Управління захисту конституції, яке відповідає за внутрішню безпеку. Однак саме воно підтвердило виданню, що діяло не на підставі власних даних, а на основі інформації, зібраної угорською розвідкою. Видання пише, що на початку березня з боку канцелярії на той час прем’єра Віктора Орбана надійшло рішення: рейд проти фургонів має відбутися саме 5 березня.

Джерела Telex стверджують, що Орбан хотів силовою акцією відповісти Києву через ситуацію з нафтопроводом «Дружба». Угорський прем’єр, за словами співрозмовників видання, вважав, що Україна з політичних причин блокує постачання російської нафти до Угорщини, а не через технічні проблеми після пошкодження трубопроводу.

Після того як партія “Фідес” програла вибори, ситуація змінилася. Податкова служба повернула українській стороні вилучені гроші та золото, а міграційна служба Угорщини скасувала рішення про видворення українських інкасаторів, а також заборону на їхній в’їзд і перебування в країні.

Telex також пише, що прокурор, який мав доступ до секретних матеріалів, дійшов висновку: угорське Управління захисту конституції не надало достатніх даних, які підтверджували б ризики для національної безпеки з боку українців.

Прокуратура Угорщини заявила Telex, що не отримувала від уряду інформації щодо організації рейду. Прессекретар Орбана у відповідь на запитання видання порадив звертатися до компетентних органів.