Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня, передає портал Portfolio.

Головною умовою зустрічі є досягнення домовленостей щодо прав угорської меншини в Україні.

Мадяр під час спільної пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Берліні сказав, що наразі між Угорщиною і нашою державою тривають переговори на технічному рівні щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської спільноти. За його словами, ці консультації просуваються оптимістично і можуть завершитися вже цього тижня. Угорський прем'єр зазначив, що використання рідної мови у дитсадках, школах, адмінструктурах та реалізація культурних прав є базовими правами людини. Він додав, що країна, яка прагне розпочати переговори про вступ до ЄС, повинна дотримуватися цих норм.

Політик підкреслив, що налаштований позитивно щодо вирішення цієї суперечки, і заявив про готовність відкрити нову сторінку в українсько-угорських відносинах. Водночас він знову наголосив, що за нового уряду Угорщина не надсилатиме в Україну ні солдатів, ні зброю.