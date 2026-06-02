Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Прем’єр Угорщини заявив про готовність зустрітися із Зеленським

Зустріч планують на початку наступного тижня.

глава угорського уряду Петер Мадяр
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня, передає портал Portfolio

Головною умовою зустрічі є досягнення домовленостей щодо прав угорської меншини в Україні. 

Мадяр під час спільної пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Берліні сказав, що наразі між Угорщиною і нашою державою тривають переговори на технічному рівні щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської спільноти. За його словами, ці консультації просуваються оптимістично і можуть завершитися вже цього тижня. Угорський прем'єр зазначив, що використання рідної мови у дитсадках, школах, адмінструктурах та реалізація культурних прав є базовими правами людини. Він додав, що країна, яка прагне розпочати переговори про вступ до ЄС, повинна дотримуватися цих норм.

Політик підкреслив, що налаштований позитивно щодо вирішення цієї суперечки, і заявив про готовність відкрити нову сторінку в українсько-угорських відносинах. Водночас він знову наголосив, що за нового уряду Угорщина не надсилатиме в Україну ні солдатів, ні зброю.

  • Угорщина наполягає, щоб угорській національній меншині повернули права, які вона мала до 2015 року. 
  • Уряд Орбана сформулював 11 пунктів-пропозицій щодо захисту прав угорської нацменшини в Україні. Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.
  • Новий уряд Петера Мадяра не збирається відступати від цих пунктів.
