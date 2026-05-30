Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
ГоловнаПолітика

NYT: Трамп сумнівається, чи Венс зможе стати його політичним спадкоємцем у 2028 році

Окремим джерелом напруги стала позиція віцепрезидента Венса щодо війни з Іраном. Водночас, за даними видання, Трамп дедалі частіше висловлює симпатію до держсекретаря Марка Рубіо.

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах із помічниками та союзниками ставить під сумнів, чи зможе віцепрезидент Джей Ді Венс стати його політичним спадкоємцем і виграти президентські вибори 2028 року. Про це пише The New York Times із посиланням на понад десяток людей, обізнаних із динамікою відносин між Трампом і Венсом.

За даними видання, Трамп не відмовляється від Венса: він залучає його до важливих рішень, дає йому публічні можливості для посилення позицій перед 2028 роком і довіряє йому політичні атаки на опонентів. Водночас президент регулярно запитує союзників, кого вони підтримали б як наступника — Венса чи держсекретаря Марко Рубіо.

NYT пише, що Трамп порівнює політичні здобутки Венса зі своїми власними та нагадує, що Венс не вигравав складних кампаній без його підтримки. Зокрема, саме підтримка Трампа допомогла Венсу перемогти на виборах до Сенату від Огайо.

Окремим джерелом напруги стала позиція Венса щодо війни з Іраном. Раніше він виступав проти надмірного втручання США у закордонні конфлікти, але після рішення Трампа підтримав його дії. Це поставило Венса в складне становище перед частиною MAGA-електорату, де сильні антивоєнні настрої.

Попри це, Венс залишається популярним серед частини прихильників Трампа. Союзники віцепрезидента кажуть, що він виконує складні політичні й дипломатичні доручення адміністрації та не зосереджується на власних короткострокових перемогах.

У Білому домі відкидають твердження про напруження між Трампом і Венсом. Директор з комунікацій Стівен Чун заявив NYT, що Венс «допомагає реалізовувати порядок денний America First» і що жоден віцепрезидент в історії не мав такого рівня повноважень.

Водночас, за даними видання, Трамп дедалі частіше висловлює симпатію до Рубіо, який проводить із ним більше часу через свою роль у сфері національної безпеки. На одній із вечерь у Білому домі Трамп прямо питав гостей, хто їм більше подобається як потенційний наступник — Венс чи Рубіо, але не підтримав жодного з них публічно.

NYT зазначає, що Венс формально залишається одним із найімовірніших претендентів на республіканську номінацію 2028 року. Однак його перспективи значною мірою залежатимуть від того, наскільки активно Трамп буде готовий передати йому політичну підтримку та довіру свого електорату.

