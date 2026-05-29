Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення в Конгресі місцевих та регіональних влад окремої структури – Палати регіональних молодіжних Конгресів.

Відповідний указ №446/2026 "Про внесення змін до Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України" оприлюднили на сайті Офісу президента.

Нову структуру створюють для посилення ролі молоді у розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та державотворення.

Рішення Президента прокоментував заступник керівника ОП та голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Віктор Микита.

"Сьогодні важливий день і важливі рішення, які визначають нову роль та підкреслюють фундаментальне значення молоді в розвитку української держави, місцевого самоврядування й майбутнього нової європейської України", – зазначив Микита.