Голова МВС про легалізацію зброї, мобілізацію і повоєнні виклики

28 травня відбулося засідання “Клубу LB”, спеціальним запрошеним гостем якого був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Клуб LB” - закритий захід, ефективність якого забезпечують правила проведення Chatam House, однак нині – з огляду на публічну значущість – публікуємо окремі тези дискусії.

Мобілізаційні заходи та роль Національної поліції

За словами Міністра внутрішніх справ, за останні місяці зменшується кількість інцидентів зі зловживаннями при доставленні людей до ТЦК, але через те, що Україна частково програла Росії відповідну інформаційну кампанію, відповідні негативні випадки швидко тиражуються у соціальних мережах. Ключовим джерелом труднощів мобілізації залишається загальний страх громадян, посилений російською інформаційною війною.

Тому Ігор Клименко наполягає на рівних умовах для всіх і структурованому підході до термінів служби.

При цьому міністр зазначає, що у регіонах є відмінності мобілізації через демографію чи можливості місцевих ТЦК виконувати свої функції. ТЦК діють у межах закону, але для зменшення соціальної напруги потрібна краща комунікація та точні дані осіб, які підлягають мобілізації.

Ігор Клименко наголошує: поліція і ТЦК спільно займаються виявленням «ухилянтів»; інформаційні служби ведуть масштабну роботу ведуть масштабну роботу з перевірки і актуалізації мільйонних списків. Та тривалий воєнний стан формує підвищену агресивність, що іноді виливається у небезпечні інциденти проти ТЦК та поліцейських (як, наприклад, розстріл трьох патрульних в Одесі).

Стратегія збереження правопорядку: поточні виклики та післявоєнна перспектива

Стратегічна мета МВС, зазначає міністр Ігор Клименко, — зберегти і посилити правоохоронний потенціал для періоду після війни, коли очікується повернення великої кількості людей (військових і тих, хто був за кордоном), а також значний обіг зброї серед населення і психологічні наслідки війни.

За його словами, станом на зараз некомплект Національної поліції становить 20–25 тисяч. У складі поліції 25% — жінки; 13% — особи до 25 років. 9000 поліцейських – воює, а 25 тисяч – несуть службу в зонах, наближених до бойових дій

Міністр зізнається: за нинішніх умов і наявних виплат охочих працювати в поліції мало. За відсутності належної фінансової, моральної та суспільної підтримки поліцейські можуть залишати службу.

“Поліція — це «дзеркало суспільства» з усіма його травмами та дефіцитами, зокрема серед молоді”, — зазначив очільник МВС.

Через демографічні проблеми регіонів і питання середнього віку в держслужбі через 10 років комплектування поліцейських, рятувальників і прикордонників може ускладнитися, додав також Ігор Клименко.

Легалізація цивільної вогнепальної зброї: процедури та ризики

Міністр внутрішніх справ виступає за закон про цивільну зброю, який має замінити практику регулювання наказом МВС. Пріоритети: чіткий алгоритм отримання дозволу; визначення засад безпеки, практичного застосування і відповідальності громадян та правоохоронців; забезпечення законодавчого захисту тих, хто діяв у межах самооборони.

Також Ігор Клименко підтримує дозвіл на короткоствольну зброю. За свіжими оцінками, приблизно 50% народних депутатів підтримують приховане носіння, 50% — відкрите. Завершення роботи над законопроєктом очікується найближчими місяцями; далі — рішення парламенту.

Для цього потрібні стандартизовані методики, достатня кількість сертифікованих фахівців, а також реєстр осіб, що зверталися до психіатра, мали або потенційно мали ПТСР. Також потрібна психологічна готовність поліцейських до відкритого носіння потенційної наявності короткоствольної зброї у цивільних, а також психіатрів і клінічних психологів для визначенні можливості цивільних осіб володіти зброєю.

Крім того, між МВС та МОЗ потрібна міжвідомча координація щодо психодіагностики, груп ризику та карт суїцидального ризику, а також увага до обігу бойової колекційної (антикварної) зброї.

Також слід визначити, як інформація проходитиме електронними системами, хто її видаватиме медичні довідки колегіально, і встановити чіткі обмеження, за яких дозвіл не надається.