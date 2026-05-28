Посли країн "Великої сімки" не покидатимуть Україну на тлі російських погроз

Вони заявили, що продовжать свою роботу з підтримки України.

Посли країн великої сімки (G7) заявили, що не покидатимуть Україну, незважаючи на російські погрози.

Відповідну заяву вони опублікували в соцмережі Х.

Представники G7 провели зустріч з міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні, та обговорили шляхи покращення бізнес-клімату та інвестицій.

" Незважаючи на погрози з боку Росії, всі країни G7 залишаються в Києві та продовжуватимуть свою роботу з підтримки України", - йдеться в заяві.