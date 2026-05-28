Посли країн "Великої сімки" не покидатимуть Україну на тлі російських погроз

Посли країн великої сімки (G7) заявили, що не покидатимуть Україну, незважаючи на російські погрози.
Відповідну заяву вони опублікували в соцмережі Х.
Представники G7 провели зустріч з міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні, та обговорили шляхи покращення бізнес-клімату та інвестицій.
" Незважаючи на погрози з боку Росії, всі країни G7 залишаються в Києві та продовжуватимуть свою роботу з підтримки України", - йдеться в заяві.
- Раніше, посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова у відповідь на погрози Росії щодо ударів по Києву заявила, що дипломати та іноземці нікуди не поїдуть. Вона зазначила, що заява МЗС Росії — це шедевр лицемірства.