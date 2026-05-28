Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
ГоловнаКультура

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Токарчук: Культура може бути зброєю для захисту народу

Письменниця заявила, що приїхала в Україну підтримати своїх читачів і висловити солідарність із українцями.

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Токарчук: Культура може бути зброєю для захисту народу
Ольга Токарчук
Фото: facebook/ Польський Інститут у Києві

До Києва на «Книжковий арсенал» приїхала письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук. Зустріч із літераторкою була одним із пунктів програми «Арсеналу».

У коментарі журналістам Токарчук заявила, що так вона хотіла висловити солідарність з українцями і підтримати своїх читачів, передає Polskie Radio.

«Цей ярмарок доводить, що це зовсім не так, і що культура, всупереч тому, що іноді вважають політики, є величезною силою, має потужний вплив на колективну психіку і також може бути зброєю для захисту народу», — сказала письменниця. 

Письменниця наголосила, що Україна «закарбувалася в глобальній свідомості людства як країна, яка існує, є героїчною і яка, хоча мала впасти за три дні після нападу, вже четвертий рік обороняється з дедалі більшим успіхом». 

Польська нобелівська лауреатка звернулася до українців із запевненням, що світ стоїть на їхньому боці. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies