Лауреатка Нобелівської премії з літератури Токарчук: Культура може бути зброєю для захисту народу

Письменниця заявила, що приїхала в Україну підтримати своїх читачів і висловити солідарність із українцями.

До Києва на «Книжковий арсенал» приїхала письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук. Зустріч із літераторкою була одним із пунктів програми «Арсеналу».

У коментарі журналістам Токарчук заявила, що так вона хотіла висловити солідарність з українцями і підтримати своїх читачів, передає Polskie Radio.

«Цей ярмарок доводить, що це зовсім не так, і що культура, всупереч тому, що іноді вважають політики, є величезною силою, має потужний вплив на колективну психіку і також може бути зброєю для захисту народу», — сказала письменниця.

Письменниця наголосила, що Україна «закарбувалася в глобальній свідомості людства як країна, яка існує, є героїчною і яка, хоча мала впасти за три дні після нападу, вже четвертий рік обороняється з дедалі більшим успіхом».

Польська нобелівська лауреатка звернулася до українців із запевненням, що світ стоїть на їхньому боці.