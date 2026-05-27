CultHub

В Оксфорді презентують книгу дослідниці Ольги Хоменко про вплив українців на світ

Подію заплановано на 2 червня

Презентація книги Ольги Хоменко в Оксфорді
Фото: Oxford University Ukrainian Society

“Українці поза кордонами: Девʼять життєвих подорожей крізь історію Східної Європи” – нова книга дослідниці, японістки Ольги Хоменко. Про це повідомляє Українська спільнота Оксфордського університету.

Книга розповідає історії подорожей українців з Києва, Харкова, Львова, Одеси та Полтави, а також одного австрійця, який обрав Україну своїм домом. Через їхні історії авторка розкриває складну історію України, її культури та її кордонів. 

Ольга Хоменко — запрошена науковиця Оксфордської школи глобальних та регіональних досліджень, авторка з транснаціональної історії України та історії українсько-японських відносин.

Раніше авторка випустила книгу “Далекосхідна Одіссея Івана Світа” про журналіста, історика та громадського діяча Івана Світа (1897 – 1989) та українську діаспору на Далекому Сході та в Азії.

