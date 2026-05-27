Рада встановила День української музики

Його відзначатимуть у третю суботу вересня. Дата святкування пов’язана з фестивалем «Червона Рута» 1989 року в Чернівцях. 

володар гран-прі фестивалю «Червона рута» 1989 року Василь Жданкін
Фото: скріншот

Сьогодні, 27 травня, Верховна Рада ухвалила Постанову про встановлення Дня української музики (проєкт постанови № 15053).

За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати.

Документ передбачає щорічне відзначення Дня української музики у третю суботу вересня. 

Автори пояснюють ініціативу необхідністю підтримки української музики під час війни та процесу культурної деколонізації, а також витіснення російського контенту з українського медіапростору.

У пояснювальній записці наголошується, що українська музика стала важливим елементом культурного спротиву, національної ідентичності та міжнародної культурної дипломатії. 

Автори згадують про загибель українських митців на війні, підтримку російської агресії частиною російських артистів та потребу створити додаткові можливості для українських виконавців і музичної індустрії.

Дата святкування пов’язана з фестивалем «Червона Рута» 1989 року в Чернівцях, де вперше публічно прозвучав тоді заборонений гімн «Ще не вмерла Україна». Автори зазначають, що цей фестиваль є символом культурного відродження та консолідації українського суспільства.

Документ також передбачає проведення концертів, фестивалів, теле- і радіопрограм та інших тематичних заходів. При цьому автори зазначають, що ухвалення постанови не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.

