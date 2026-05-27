Рада проголосувала за нові процедури публічних закупівель

Законопроєкт в 2024 році подавав Денис Шмигаль.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про європейські стандарти прозорості і конкуренції в сфері державних тендерів. За проголосували 245 народних депутатів, повідомили в пресслужбі ВР.

Законопроєкт гармонізує систему публічних закупівель із директивами ЄС і впроваджує нові інструменти: інноваційне партнерство та динамічні системи. Також він спрощує залученням міжнародних інвестицій.

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram повідомив, що документ є вимогою Світового банку.

Спікер Руслан Стефанчук закликав нардепів підтримати законопроєкт, оскільки від нього залежить подальше фінансування на $3,5 млрд.

"Проект акта розроблено з метою забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни, а також з метою виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері публічних закупівель", – йдеться у пояснювальній записці.