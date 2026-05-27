Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Володимира Цабаля

Верховна Рада з другої спроби припинила мандат народного депутата Володимира Цабаля ("Голос"). За проголосували 257 парламентарів, стало відомо з трансляції.

Володимир Цабаль був обраний до Верховної Ради в 2019 році за списком "Голосу" під номером 12. Був секретарем бюджетного комітету.

12 травня Рада вже голосувала за дострокове припинення повноважень, але достатньої кількості підтримки не було.

Оскільки Цабаль є списочником, то замість нього в Раді має з'явитися новий депутат. Згідно зі списком, наступним є Микола Давидюк. Кандидат може відмовитися від набуття мандату, тоді черга перейде наступному в списку.

Володимир Цабаль в 2005 році працював спеціалістом з аналізу даних на дочірньому підприємстві транснаціональної компанії Tetra Pak – Тетра пак Україна.

У 2006−2007 роках був бізнес-аналітиком у ТОВ Нестле Україна, в 2007 році – в Nestle Hellas SA в Афінах (Греція). У тому ж році був керівником команди Нестле Българія в Софії.

Економіст, спеціаліст з аналізу даних, бізнес-аналітик. З 2008 до 2019 року був асоційованим партнером у консалтинговій компанії “McKinsey&Company”.