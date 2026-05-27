Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаПолітика

Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Володимира Цабаля

За – 257. 

Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Володимира Цабаля
Володимир Цабаль склав мандат
Фото: Железняк у Telegram/ZN

Верховна Рада з другої спроби припинила мандат народного депутата Володимира Цабаля ("Голос"). За проголосували 257 парламентарів, стало відомо з трансляції. 

Володимир Цабаль був обраний до Верховної Ради в 2019 році за списком "Голосу" під номером 12. Був секретарем бюджетного комітету. 

12 травня Рада вже голосувала за дострокове припинення повноважень, але достатньої кількості підтримки не було. 

Реклама

Оскільки Цабаль є списочником, то замість нього в Раді має з'явитися новий депутат. Згідно зі списком, наступним є Микола Давидюк. Кандидат може відмовитися від набуття мандату, тоді черга перейде наступному в списку. 

Володимир Цабаль

Володимир Цабаль в 2005 році працював спеціалістом з аналізу даних на дочірньому підприємстві транснаціональної компанії Tetra Pak – Тетра пак Україна.

У 2006−2007 роках був бізнес-аналітиком у ТОВ Нестле Україна, в 2007 році – в Nestle Hellas SA в Афінах (Греція). У тому ж році був керівником команди Нестле Българія в Софії.

Економіст, спеціаліст з аналізу даних, бізнес-аналітик. З 2008 до 2019 року був асоційованим партнером у консалтинговій компанії “McKinsey&Company”.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies