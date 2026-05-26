Україна і Словаччина підписали Меморандум про взаєморозуміння в архівній сфері

Це перший міжнародний міжвідомчий договір про співробітництво між архівістами країн.

Фото: Державна архівна служба

Як розповіли у Державній архівній службі, вчора, під час відрядження у словацькому місті Пряшів, голова Укрдержархіву Анатолій Хромов підписав Меморандум про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки. Від Словаччини документ підписував державний секретар Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, Уповноважений Уряду з питань територіального самоврядування Міхал Каліняк.

Документ передбачає:

  • обмін фахівцями та проведення спільних наукових досліджень, зокрема із вивчення архівних матеріалів, пошук архівних документів з історичного минулого України та Словаччини в державних архівах; 
  • обмін копіями архівних документів, що представляють інтерес для країн; 
  • організація та проведення спільних наукових та фахових конференцій, архівних виставок, публікацій колекцій (збірників) документів, обмін досвідом та стажування архівістів.

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки передбачено планом заходів з реалізації домовленостей, досягнутих за результатами третього раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини.

