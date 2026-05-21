Політика

Фіцо виступив проти асоційованого членства України в ЄС

На його думку право на швидкий вступ мають інші країни

Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти ініціативи канцлера Німеччини надати Україні статус "асоційованого члена" Європейського Союзу до того моменту, коли стане можливими повноцінний вступ. 

Про це пише Deutsche Welle.

"Або ми когось приймаємо, або не приймаємо. Сьогодні в ЄС немає настроїв для вжиття заходів такого характеру", - заявив він. 

На думку Фіцо, право на вступ до ЄС мають інші країни, зокрема Чорногорія, Албанія та Сербія.

Контекст

Раніше Мерц надіслав листа керівництву ЄС, у якому запропонував надати Україні особливий статус "асоційованого члена". Оскільки, на його думку, швидкий повноцінний вступ України в ЄС наразі є нереалістичним, це дасть можливість інтегрувати країну до ЄС, але не надавати їй всіх прав члена.

У Єврокомісії привітали обговорення ініціативи Мерца та закликали до просування цього обговорення на рівні Європейської Ради.

