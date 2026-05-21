У Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить «розблокувати» закони, які не підписує президент

Це попри те, що є пряма норма Конституції, яка зобов’язує главу держави підписувати прийняті Радою законопроєкти.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №15256, який дозволить вирішити проблему, коли президент ігнорує Конституцію і не підписує закони.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

«Наша пропозиція проста й логічна: якщо Президент протягом 15 днів після отримання ухваленого закону не підписав і не повернув його зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду, спікер парламенту невідкладно офіційно оприлюднює такий закон і публікує його за своїм підписом із позначкою: «Схвалено Президентом України відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України», - наголосив нардеп.

Лозинський додав, що такий порядок дій не виходить за межі норм Конституції, а також не залишає шансу на те, що «схвалені парламентом закони роками перебуватимуть у підвішеному стані через те, що будь-хто на посаді президента не зацікавлений у підписанні закону, але й остерігається накласти на нього вето».