ГоловнаПолітика

У Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить «розблокувати» закони, які не підписує президент

Це попри те, що є пряма норма Конституції, яка зобов’язує главу держави підписувати прийняті Радою законопроєкти.

нардеп Роман Лозинський
Фото: надано Романом Лозинским

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №15256, який дозволить вирішити проблему, коли президент ігнорує Конституцію і не підписує закони.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

«Наша пропозиція проста й логічна: якщо Президент протягом 15 днів після отримання ухваленого закону не підписав і не повернув його зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду, спікер парламенту невідкладно офіційно оприлюднює такий закон і публікує його за своїм підписом із позначкою: «Схвалено Президентом України відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України», - наголосив нардеп.

Лозинський додав, що такий порядок дій не виходить за межі норм Конституції, а також не залишає шансу на те, що «схвалені парламентом закони роками перебуватимуть у підвішеному стані через те, що будь-хто на посаді президента не зацікавлений у підписанні закону, але й остерігається накласти на нього вето».

  • Раніше Лозинський скаржився на те, що Володимир Зеленський не підписав 44 законопроєкти, які схвалила Верховна Рада.
  • Серед них є, зокрема, важливі для наповнення державної казни і фінансування оборони.
  • Недосконале законодавство дозволяє главі держави у прихований спосіб блокувати закони - відкладати своє рішення на невизначений строк. Докладніше про те, які закони блокував президент впродовж своєї каденції, читайте в матеріалі LB.ua "Президентське вето: з якими законами боровся Зеленський?".
