ЄС не зміг узгодити закон про повернення мігрантів

Переговорники не змогли погодити дату початку дії закону.

Переговорники Європейського Союзу в четвер не змогли підтримати правила, спрямовані на збільшення депортацій із блоку через продовження суперечок щодо дати їхнього запуску.

Про це пише Politico.

Переговори тривали в середу й четвер, але компромісу щодо стартової дати не досягли, хоча інші частини угоди погодили.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер назвав регламент про повернення «відсутньою ланкою» масштабної міграційної реформи, яку ЄС впроваджує для посилення контролю над перетином зовнішніх кордонів і підтримки країн, що приймають найбільше мігрантів.

Якщо закон ухвалять, країни зможуть відправляти осіб, які отримали наказ залишити територію ЄС, до так званих «центрів повернення» за межами Союзу. Це вже розглядають кілька держав ЄС, але правозахисники попереджають про ризики зловживань і порушення прав людини.

Закон також передбачає жорсткіші правила щодо осіб, яких вважають загрозою безпеці: можливість обшуків житла, тривалі затримання, заборони на в’їзд і санкції за відмову співпрацювати.

Інституції ЄС не погоджуються щодо дати запуску: Європарламент наполягає на негайному застосуванні, тоді як Рада ЄС хоче два роки на підготовку, окрім положення про «центри повернення», яке має запрацювати одразу.

Наступна зустріч запланована на 1 червня.