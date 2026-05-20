Президент Зеленський анонсував відкриття переговорних кластерів з ЄС

Україна готова до подальшої тристоронньої комунікації за участю міжнародних партнерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активну комунікацію української сторони з міжнародними партнерами щодо євроінтеграції, санкцій проти Росії та безпекової співпраці.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Україна отримує сигнали про наближення відкриття переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу.

"Ми отримуємо сигнали, що відкриття кластерів для України в переговорному процесі із Європейським Союзом наближається. Це важливо. Дуже важливо для нас. Україна виконала все, що потрібно було для цього прогресу", – зазначив Президент.

Також глава держави повідомив, що Україна очікує запуск програми європейської підтримки обсягом 90 мільярдів євро, а перші транші можуть надійти вже найближчими тижнями.

Окремо Зеленський згадав про перемовини з Великою Британією щодо санкційної політики.

"Санкції як наші далекобійні, так і економічні та політичні обмеження від партнерів – це те, що найбільш ефективно впливає на Росію", – наголосив він.

Президент також повідомив про контакти української сторони зі США щодо безпекової співпраці та дипломатичних зусиль стосовно Росії.

"Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом. Ми зі свого боку готові до таких відповідних кроків. Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", – напиши новину на сайт.

