Reuters: підтримка Трампа впала до 35% на тлі невдоволення республіканців

На 1 відсотковий пункт менше, ніж на початку місяця. У січні 2025 року, коли Трамп вдруге став президентом, його рейтинг становив 47%.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав майже до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому — через зниження підтримки серед республіканців. Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.

Чотириденне опитування, яке завершилося у понеділок, показало, що діяльність Трампа на посаді президента схвалюють 35% американців — на 1 відсотковий пункт менше, ніж на початку місяця, і лише трохи вище за найнижчий показник його нинішнього терміну — 34%, зафіксований минулого місяця. У січні 2025 року, коли Трамп вдруге став президентом, його рейтинг становив 47%.

Популярність президента цього року постраждала через різке зростання цін на бензин після того, як Трамп у лютому наказав завдати ударів по Ірану разом з Ізраїлем.

Війна суттєво порушила глобальну торгівлю нафтою: ціни на пальне для американців зросли приблизно на 50%. Це викликало занепокоєння серед союзників Трампа в Республіканській партії напередодні проміжних виборів у листопаді, на яких вирішуватиметься контроль над обома палатами Конгресу США.

Невдоволення поширюється і всередині Республіканської партії: зараз 21% республіканців не схвалюють роботу Трампа, тоді як у січні 2025 року таких було лише 5%. Водночас 79% республіканців позитивно оцінюють його діяльність — порівняно з 82% на початку місяця та 91% на старті терміну.

Особливо помітно знизилася підтримка Трампа серед республіканців щодо вартості життя — питання, яке було одним із ключових у його кампанії 2024 року. Лише 47% республіканців схвалюють його дії у боротьбі з подорожчанням життя, тоді як 46% вважають, що він справляється погано. Серед усіх американців лише кожен п’ятий позитивно оцінює його економічну політику у цій сфері.

Опитування проводили онлайн серед 1271 дорослого американця. Похибка становить 3 відсоткові пункти для загальної вибірки та 5 пунктів для республіканців.

Республіканські політтехнологи заявили, що падіння популярності Трампа може свідчити про зниження ентузіазму серед виборців-республіканців перед виборами у листопаді.

Водночас підтримка Трампа всередині партії залишається значно вищою щодо його імміграційної політики — ще одного ключового елемента його кампанії 2024 року. Дії президента у сфері імміграції схвалюють 82% республіканців — майже без змін порівняно з минулим роком.

Трамп також прийшов до влади з обіцянками уникати так званих «вічних воєн», подібних до американських кампаній в Іраку та Афганістані.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 62% республіканців схвалюють дії Трампа щодо Ірану, тоді як 28% — ні. Демократи та дві третини незалежних виборців переважно виступають проти.

Загалом лише кожен четвертий учасник опитування — і приблизно половина республіканців — вважає, що військові дії США проти Ірану були виправданими.

