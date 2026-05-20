У ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди зі США

Європейський парламент та Рада ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола у соцмережі Х.

"Європарламент та Рада ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди між ЄС та США", - написала Мецола, наголосивши, що Європа "є надійним партнером".

За її словами, відносини між ЄС і США є найбільшими економічними відносинами у світі, які забезпечують 16 мільйонів робочих місць.

"Це - партнерство має значення для людей та бізнесу по обидва боки Атлантики", - додала вона. Тепер узгоджений документ має пройти процедуру остаточного затвердження.