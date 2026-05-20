У ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди зі США

Європейський парламент та Рада ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами Америки.
Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола у соцмережі Х.
"Європарламент та Рада ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди між ЄС та США", - написала Мецола, наголосивши, що Європа "є надійним партнером".
За її словами, відносини між ЄС і США є найбільшими економічними відносинами у світі, які забезпечують 16 мільйонів робочих місць.
"Це - партнерство має значення для людей та бізнесу по обидва боки Атлантики", - додала вона. Тепер узгоджений документ має пройти процедуру остаточного затвердження.
- На початку травня президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня на виконання зобов’язань за торговельною угодою, після чого підвищить мита на товари з ЄС, зокрема на автомобілі, до "набагато вищого рівня".