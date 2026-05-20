Світ

У ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди зі США

Тепер узгоджений документ має пройти процедуру остаточного затвердження.

Роберта Мецола в Верховній Раді, вересень 2025
Фото: EPA/UPG

Європейський парламент та Рада ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола у соцмережі Х

"Європарламент та Рада ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди між ЄС та США", - написала Мецола, наголосивши, що Європа "є надійним партнером". 

За її словами, відносини між ЄС і США є найбільшими економічними відносинами у світі, які забезпечують 16 мільйонів робочих місць.

"Це - партнерство має значення для людей та бізнесу по обидва боки Атлантики", - додала вона. Тепер узгоджений документ має пройти процедуру остаточного затвердження.

  • На початку травня президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня на виконання зобов’язань за торговельною угодою, після чого підвищить мита на товари з ЄС, зокрема на автомобілі, до "набагато вищого рівня".
