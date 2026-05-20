СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
ГоловнаСвіт

Ізраїль перехопив судна активістів, які везли допомогу Газі

Військові застосували проти суден гумові кулі. 

Ізраїль перехопив судна активістів, які везли допомогу Газі
Судно активістів
Фото: Global Health

Ізраїльські війська у вівторок перехопили усі судна флотилії активістів, що хотіли доставити допомогу до Смуги Гази. Пряма трансляція на сайті Global Sumud Flotilla свідчила, що озброєні ізраїльські військові зайшли на борт суден з активістами, передають CBS News

Активісти стояли з піднятими руками. Після цього військові знищили камери, встановлені на човнах.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав до термінового перегляду застосування сили Ізраїлем після того, як активісти заявили про обстріл кораблів гумовими кулями. Організатори флотилії сказали, що Ізраїль атакував п'ять човнів, і деякі з них були пошкоджені. 

В МЗС Ізраїлю заявили, що військові не використовували боєприпаси. Вони стверджують, що ті застосували нелетальні засоби проти суден з метою попередження, а не з ціллю завдати поранень. 

Ізраїль зупинив судна, що вийшли минулого тижня з Туреччини, в понад 200 км від узбережжя гази. Країна вважає, що кораблі мають на меті вчиняти провокацій, а не доставити допомогу Газі. 

  • Ізраїль продовжує контролювати постачання до Смуги Гази, попри зменшення активної фази бойових дій проти ХАМАС. Газа є домівкою до близько 2 млн людей, і більшість з них опинилися в критичних умовах у зв'язку з війною.
  • На початку травня Ізраїль затримав частину активістів, що намагалися прорвати блокаду. Вони під вартою.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies