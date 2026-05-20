Ізраїль перехопив судна активістів, які везли допомогу Газі

Ізраїльські війська у вівторок перехопили усі судна флотилії активістів, що хотіли доставити допомогу до Смуги Гази. Пряма трансляція на сайті Global Sumud Flotilla свідчила, що озброєні ізраїльські військові зайшли на борт суден з активістами, передають CBS News.

Активісти стояли з піднятими руками. Після цього військові знищили камери, встановлені на човнах.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав до термінового перегляду застосування сили Ізраїлем після того, як активісти заявили про обстріл кораблів гумовими кулями. Організатори флотилії сказали, що Ізраїль атакував п'ять човнів, і деякі з них були пошкоджені.

В МЗС Ізраїлю заявили, що військові не використовували боєприпаси. Вони стверджують, що ті застосували нелетальні засоби проти суден з метою попередження, а не з ціллю завдати поранень.

Ізраїль зупинив судна, що вийшли минулого тижня з Туреччини, в понад 200 км від узбережжя гази. Країна вважає, що кораблі мають на меті вчиняти провокацій, а не доставити допомогу Газі.