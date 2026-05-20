Мер Манчестера готує план для свого уряду, якщо вдасться усунути Кіра Стармера

У Лейбористській партії назріває зміна лідера, хоча прем'єр намагається втриматися.

Команда мера британського Манчестера Енді Бернема активно розробляє 100-денний план роботи уряду, який політик збирається презентувати перед депутатами-лебористами, щоб змістити з посади прем'єра Кіра Стармера.

Як пише Politico, чинний прем'єр зазнає шаленого тиску з боксу значної частини його партії через приголомшливу поразку на місцевих виборах. Сам Стармер не має наміру залишати Даунінґ-стріт, тому його опоненти шукають кандидата, що зміг би кинути прем'єру виклик.

Бернем, за опитуваннями, здатен виграти внутрішньопартійні вибори, щоб стати очільником політсили і уряду. Проте на його шляху стоїть інша перепона - відсутність депутатського портфелю, що є обов'язковою умовою для обрання прем'єром. У червні мер братиме участь у довиборах на одному з округів, де сподівається здобути перепустку до парламенту. 

На тлі внутрішніх чвар у таборі лейбористів зростає популярність правих популістів Найджела Фараджа з партії "Реформувати Сполучене Королівство". Експерти побоюються, що трампіст і євроскептик може скористатися ситуацією і у найближчому майбутньому спробувати потрапити у прем'єрське крісло. 

