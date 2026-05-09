Лейбористи Стармера зазнали поразки від популістів на виборах у Британії

Партія "Реформувати Сполучене Королівство" забирає найбільшу кількість портфелів у місцевих радах Англії.

Найджел Фарадж, лідер партії "Реформувати Сполучене Королівство"
Фото: EPA/UPG

Місцеві вибори в Англії та вибори парламентів Шотландії і Вельсу закінчилися приголомшливою поразкою керівної Лейбористської партії прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Як пише BBC, вперше за 27 років ця політсила не буде провідною у Вельсі, де більшість виборців підтримали націоналістів з "Plaid Cymru" - партії, яка виступає за незалежність від Великої Британії.

У Шотландії лейбористи теж програли націоналістам, але цей підсумок принаймні був очікуваним. Шотландська національна партія, що хоче виходу зі Сполученого Королівства та повернення у Євросоюз, матиме втричі більше депутатів.

Проте головна битва була програна соратниками Стармера в Англії, де вибори до місцевих рад виграють популісти з партії "Реформувати Сполучене Королівство" скандального політика-трампіста Найджела Фараджа. Після опрацювання протоколів у 127 зі 136 округів лейбористи втрачають понад 1300 депутатських портфелів, натомість понад 1400 нових членів рад будуть представляти "Reform UK".

Кір Стармер вже заявив, що не збирається йти у відставку через результати виборів. Проте чимало колег-лейбористів встигли публічно звинуватити лідера у невдачі партії та закликати його до вольового рішення залишити крісло прем'єра.  

