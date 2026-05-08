УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСвіт

Reuters: Рубіо після зустрічі з Мелоні розкритикував союзників за відсутність підтримки США щодо Ірану

Держсекретар США застеріг від "небезпечних прецедентів" у міжнародній політиці.

Reuters: Рубіо після зустрічі з Мелоні розкритикував союзників за відсутність підтримки США щодо Ірану
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не розуміє позиції союзників США, зокрема Італії, які не підтримують американські зусилля щодо протидії Ірану.

Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні у Римі, пише Reuters.

"Я не розумію, чому хтось не може підтримати це. Країнам потрібно щось більше, ніж просто різкі заяви", – зазначив Рубіо.

За йогг словами, міжнародна спільнота має визначитися, чи готова вона "нормалізувати ситуацію, коли країна заявляє про контроль над міжнародною водною артерією", попередивши, що це може створити небезпечний прецедент у міжнародній політиці.

Переговори між Рубіо та Мелоні тривали  близько півтори години.  

Зустріч відбулася на тлі зростання напруженості між США та європейськими союзниками через різні підходи до ситуації на Близькому Сході. Італія та інші країни ЄС заявляють про готовність сприяти стабілізації Ормузької протоки лише після досягнення перемир’я, уникаючи прямого військового протистояння з Іраном.

Держсекретар США та Прем'єр-міністерка Італії також обговорили російську агресію проти України, а також торговельні тарифи США проти європейських товарів.

Окремо Рим очікував переговорів Рубіо у Ватикані на тлі конфлікту Дональда Трампа із Папою Римським Левом.

  • Трамп напередодні знову дав зрозуміти, що перебуває у стані конфлікту з Левом XIV через ставлення голови Римо-католицької церкви до війни проти Ірану. Виступаючи на консервативному радіошоу Г'ю Г'юїтта, республіканець сказав, що Папа "сприяє загрозі для великої кількості католиків і людей всього світу", тому що нібито "не заперечує проти отримання Іраном ядерної зброї".
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies