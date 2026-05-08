Reuters: Рубіо після зустрічі з Мелоні розкритикував союзників за відсутність підтримки США щодо Ірану

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не розуміє позиції союзників США, зокрема Італії, які не підтримують американські зусилля щодо протидії Ірану.

Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні у Римі, пише Reuters.

"Я не розумію, чому хтось не може підтримати це. Країнам потрібно щось більше, ніж просто різкі заяви", – зазначив Рубіо.

За йогг словами, міжнародна спільнота має визначитися, чи готова вона "нормалізувати ситуацію, коли країна заявляє про контроль над міжнародною водною артерією", попередивши, що це може створити небезпечний прецедент у міжнародній політиці.

Переговори між Рубіо та Мелоні тривали близько півтори години.

Зустріч відбулася на тлі зростання напруженості між США та європейськими союзниками через різні підходи до ситуації на Близькому Сході. Італія та інші країни ЄС заявляють про готовність сприяти стабілізації Ормузької протоки лише після досягнення перемир’я, уникаючи прямого військового протистояння з Іраном.

Держсекретар США та Прем'єр-міністерка Італії також обговорили російську агресію проти України, а також торговельні тарифи США проти європейських товарів.

Окремо Рим очікував переговорів Рубіо у Ватикані на тлі конфлікту Дональда Трампа із Папою Римським Левом.