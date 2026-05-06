Трамп знову загострив конфлікт з Папою Римським: хибно звинуватив у підтримці Ірану

Понтифік каже, що буде проповідувати мир, як би його не критикували.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову дав зрозуміти, що перебуває у стані конфлікту з Папою Римський Левом XIV через ставлення голови Римо-католицької церкви до війни проти Ірану.

Як пише BBC, виступаючи на консервативному радіошоу Г'ю Г'юїтта, республіканець сказав, що Папа "сприяє загрозі для великої кількості католиків і людей всього світу", тому що нібито "не заперечує проти отримання Іраном ядерної зброї".

Це не відповідає дійсності: Лев XIV ніколи не говорив про підтримку чи навіть нейтральне ставлення до ядерної програми ісламської республіки. Його риторика була спрямована лише на деескалацію війни.

У відповідь на нові звинувачення понтифік заявив, що продовжить проповідувати ідеї миру, закладені у Євангелії. Перший папа-американець визнав право інших не погоджуватися з ним, але прагне "бути вислуханим хоча б у зв'язку з цінністю Божого слова". 

Цього тижня до Ватикана вирушає державний секретар США Марко Рубіо. Чимало політичних коментаторів вбачають у цьому спробу американського дипломатичного корпусу пом'якшити протистояння і знайти спільну мову між Вашингтоном і Святим Престолом.

Проте сам Рубіо запевняє, що між сторонами немає розколу та протистояння, а його поїздка у Рим була запланована ще задовго до того, як Трамп вперше заговорив про розчарування позицією Папи. 

