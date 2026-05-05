США схвалили продаж Україні далекобійного озброєння

Йдеться про обладнання для некерованих авіабомб, яке робить їх керованими.

Державний департамент США схвалив продаж Україні військових боєприпасів розширеної дальності та пов'язаного з ними обладнання. Загальна вартість оцінюється в 373,6 мільйона доларів.

Про це йдеться в заяві Держдепу.

В Держдепі США зазначили, що уряд України звернувся за закупівлею 1200 комплектів хвостових частин для боєприпасів прямого удару (JDAM) KMU-572; та 332 комплекти хвостових частин KMU-556 JDAM.

Також будуть включені системи детонаторів FMU-139; допоміжне обладнання JDAM; запасні та ремонтні частини, витратні матеріали.

Йдеться і про програмне забезпечення для зброї; секретні публікації та технічна документація; транспортна підтримка; інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників.

Головним підрядником буде компанія Boeing.

"Цей запропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США", - заявили в Держдепі.