Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСвіт

США: Іран не порушував припинення вогню

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, напади Ірану на комерційні судна та американські військові кораблі в понеділок були «нижчими за поріг відновлення основних бойових операцій на даний момент».

США: Іран не порушував припинення вогню
Міністр оборони США Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн слухають брифінг президента СШ
Фото: EPA/JIM LO SCALZO

Вашингтон не вважає, що Іран порушив місячне припинення вогню на Близькому Сході після того, як дві країни обмінялися військовими ударами над Ормузькою протокою. 

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, повідомляє Financial Times

За його словами, напади Ірану на комерційні судна та американські військові кораблі в понеділок були «нижчими за поріг відновлення основних бойових операцій на даний момент». 

«Жоден супротивник не повинен сплутати нашу нинішню стриманість з браком рішучості», – додав Кейн.

У свою чергу міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон «не шукає війни».

Такі коментарі прозвучали після того, у понеділок Тегеран запустив крилаті ракети по американських військових кораблях і комерційних суднах, а американські війська завдали ударів по семи іранських малих човнах

Міністр оборони Піт Гегсет додав, що США все ще сподіваються, що Іран укладе угоду.

Він також розкритикував Європу, Південну Корею, Європу та інші країни за відмову допомогти у зусиллях щодо звільнення судноплавства в Ормузькій протоці.

«Ми сподіваємося, що Південна Корея активізується, так само, як ми сподіваємося, що Японія активізується, так само, як ми сподіваємося, що Австралія активізується, так само, як ми сподіваємося, що Європа активізується», – сказав Гегсет.

Нагдаємо, 2-го травня президент США Дональд Трамп надіслав до Конгресу офіційне сповіщення про завершення бойових дій операції «Епічна лють» проти Ірану.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies