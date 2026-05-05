США: Іран не порушував припинення вогню

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, напади Ірану на комерційні судна та американські військові кораблі в понеділок були «нижчими за поріг відновлення основних бойових операцій на даний момент».

Вашингтон не вважає, що Іран порушив місячне припинення вогню на Близькому Сході після того, як дві країни обмінялися військовими ударами над Ормузькою протокою.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, повідомляє Financial Times.

«Жоден супротивник не повинен сплутати нашу нинішню стриманість з браком рішучості», – додав Кейн.

У свою чергу міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон «не шукає війни».

Такі коментарі прозвучали після того, у понеділок Тегеран запустив крилаті ракети по американських військових кораблях і комерційних суднах, а американські війська завдали ударів по семи іранських малих човнах.

Міністр оборони Піт Гегсет додав, що США все ще сподіваються, що Іран укладе угоду.

Він також розкритикував Європу, Південну Корею, Європу та інші країни за відмову допомогти у зусиллях щодо звільнення судноплавства в Ормузькій протоці.

«Ми сподіваємося, що Південна Корея активізується, так само, як ми сподіваємося, що Японія активізується, так само, як ми сподіваємося, що Австралія активізується, так само, як ми сподіваємося, що Європа активізується», – сказав Гегсет.

Нагдаємо, 2-го травня президент США Дональд Трамп надіслав до Конгресу офіційне сповіщення про завершення бойових дій операції «Епічна лють» проти Ірану.