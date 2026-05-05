У Трампа готуються до посилення контролю з боку Конгресу після ймовірної перемоги демократів на проміжних виборах у листопаді

Офіс юридичного радника Білого дому проводить приватні інструктажі для політичних призначенців адміністрації, готуючи їх до можливого посилення контролю з боку Конгресу на тлі очікуваних успіхів демократів на проміжних виборах у листопаді, повідомили виданню The Washington Post двоє поінформованих співрозмовників.

Брифінги тривалістю близько 30 хвилин включають презентацію про механізми парламентського нагляду та поради щодо взаємодії з ним. Співробітників закликають обережніше ставитися до письмових комунікацій і оперативно відповідати на запити Конгресу.

«Для всіх очевидно, що це дуже ймовірно», — сказав один із чиновників, який був присутній на брифінгу, маючи на увазі ризик втрати республіканцями контролю щонайменше над однією з палат. «Розмова була тверезою».

Інший представник Білого дому зазначив, що такі рекомендації надають ще з січня 2025 року і це не є новим. Водночас останні брифінги проходять в іншому контексті і мають «виразний відтінок» підготовки до виборів, зазначили співрозмовники.

У адміністрації Дональд Трамп дедалі більше припускають несприятливий для республіканців сценарій і готуються до нього. Рейтинг президента знижується на тлі економічних наслідків війни з Іраном та інших факторів. За опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos, демократи мають п’ятибальну перевагу в питанні підтримки на виборах до Палати представників.

Під час першого терміну Трамп і його команда вже стикалися з численними повістками, допитами та розслідуваннями Конгресу. Демократи, своєю чергою, знову заговорили про імпічмент після заяв Трампа щодо Ірану.

Сам Трамп визнає ризики для своєї партії, зазначаючи, що партія при владі рідко виграє проміжні вибори. «Потрібно виграти ці вибори, бо якщо ні — вони знайдуть причину для імпічменту», — заявив він у січні.