Супутники NASA зафіксували пожежу на НПЗ у Кірішах в Росії

Нафтопереробний завод у місті Кіріші поблизу Балтійського узбережжя охоплений пожежею. Імовірно, після нічних ударів безпілотників.

Як пише Bloomberg, про це свідчать супутникові знімки NASA.

Супутники зафіксували теплові аномалії на території підприємства та в прилеглих районах, що вказує на займання, згідно із знімками системи FIRMS.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у Telegram написав про начебто нічну атаку на промислову зону Кірішів і, за його словами, саме нафтопереробний завод був ціллю. Водночас він не уточнив, чи зазнав сам об’єкт пошкоджень.

За даними джерел видання, вафтопереробний завод потужністю близько 400 тисяч барелів на добу, який раніше вже неодноразово ставав ціллю атак дронів, не працює з кінця березня після останнього удару.

Російська нафтова компанія Сургутнафтогаз, якій належить завод, поки що це ніяк не коментує.

У результаті інтенсивних атак у квітні російська нафтопереробна галузь скоротила середній добовий рівень роботи до найнижчого показника з грудня 2009 року, за оцінками аналітичної компанії OilX.