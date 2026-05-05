У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Українофоб Жан-Люк Меланшон оголосив, що балотується на виборах президента Франції

Це буде четверта спроба лівого радикала сісти у крісло глави держави.

Жан-Люк Меланшон
Фото: EPA/UPG

Очільник ліворадикальної політичної партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшов офіційно оголосив про намір висунути свою кандидатуру на президентських виборах, які відбудуться наступного року.

Як пише The Guardian, після поразки у 2022 році, коли він поступився у рейтингу електоральних симпатій Марін Ле Пен та Емманюелю Макрону, 74-річний Меланшон обіцяв більше не брати участь у волевиявленні і "дати дорогу молодим". Проте тепер запевняє, що він найкращий варіант, бо має "найбільше досвіду".

Меланшон - маргінальна фігура у французькій політиці, з якою не хочуть співпрацювати навіть інші ліві сили. Він відомий своїм антисемітизмом, закликами до позаблоковості Франції, виправданням російської агресії проти України, критикою антиросійських санкцій та голосуваннями проти допомоги нашій державі.

