Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Камала Гарріс стала фавориткою перших президентських опитувань серед демократів

Колишня віцепрезидентка може отримати другу нагоду позмагатися за головну посаду.

Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Згідно з результатами опитування від Центру американських політичних студій, проведеного серед виборців-демократів у Сполучених Штатах, Камала Гарріс має найбільшу підтримку у боротьбі за посаду президента у 2028 році.

Як пише Newsweek, якби праймеріз Демократичної партії відбулися просто зараз, колищня віцепрезидентка отримала б близько 50% голосів, в той час як її головний конкурент, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом - приблизно 22%.

На користь Гарріс працює впізнаваність її персони, досвід роботи у Білому домі та низька конкуренція. Інші демократи, окрім Ньюсома, мають вкрай низькі шанси отримати номінацію.

Президентська кампанія у США фактично розпочнеться вже на початку наступного року, після старту роботи оновленого Конгресу, склад якого зміниться на проміжних виборах. Коли Гарріс вперше брала участь у праймеріз, але поступилася Джо Байдену, агітувати за себе вона починала вже у січні 2019 року.

Натомість кампанія-2024 стала для політикині рекордно короткою через пізнє рішення Байдена поступитися їй місцем кандидата. 

Якщо Гарріс зможе виграти номінацію, на виборах 2028 року може відбутися дуель віцепрезидентів. Кандидатом від республіканців з високою ймовірністю стане Джей Ді Венс.  

﻿
Читайте також
