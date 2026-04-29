Камала Гарріс стала фавориткою перших президентських опитувань серед демократів

Згідно з результатами опитування від Центру американських політичних студій, проведеного серед виборців-демократів у Сполучених Штатах, Камала Гарріс має найбільшу підтримку у боротьбі за посаду президента у 2028 році.

Як пише Newsweek, якби праймеріз Демократичної партії відбулися просто зараз, колищня віцепрезидентка отримала б близько 50% голосів, в той час як її головний конкурент, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом - приблизно 22%.

На користь Гарріс працює впізнаваність її персони, досвід роботи у Білому домі та низька конкуренція. Інші демократи, окрім Ньюсома, мають вкрай низькі шанси отримати номінацію.

Президентська кампанія у США фактично розпочнеться вже на початку наступного року, після старту роботи оновленого Конгресу, склад якого зміниться на проміжних виборах. Коли Гарріс вперше брала участь у праймеріз, але поступилася Джо Байдену, агітувати за себе вона починала вже у січні 2019 року.

Натомість кампанія-2024 стала для політикині рекордно короткою через пізнє рішення Байдена поступитися їй місцем кандидата.

Якщо Гарріс зможе виграти номінацію, на виборах 2028 року може відбутися дуель віцепрезидентів. Кандидатом від республіканців з високою ймовірністю стане Джей Ді Венс.