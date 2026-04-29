Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
ГоловнаСвіт

Король Чарльз під час виступу у конгресі США закликав підтримати Україну

Він сказав, що для захисту України потрібна непохитна рішучість.

Король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

Король Чарльз III у своїй промові в конгресі закликав США зберегти лідируючу роль у світі та підтримати НАТО та Україну.

Про це передає Bloomberg.

Це перше подібне звернення британського монарха у конгресі США за понад три десятиліття.

Як пише видання, слова монарха були ретельно зваженими, проте короля в кількох моментах послання, зокрема щодо підтримки НАТО та України, а також заклики до екологічної відповідальності, можна прочитати як неявну критику політики адміністрації Трампа.

У свої промові Чарльз стверджував, що партнерство між Європою та Америкою сьогодні важливіше, ніж будь-коли. Він сказав, що «непохитна рішучість необхідна для захисту України та її найсміливіших людей – щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир».

  Король Чарльз розпочав перший за 19 років державний візит у США. У Білому домі королівське подружжя зустрічали президент і перша леді.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies