Король Чарльз під час виступу у конгресі США закликав підтримати Україну

Король Чарльз III у своїй промові в конгресі закликав США зберегти лідируючу роль у світі та підтримати НАТО та Україну.

Це перше подібне звернення британського монарха у конгресі США за понад три десятиліття.

Як пише видання, слова монарха були ретельно зваженими, проте короля в кількох моментах послання, зокрема щодо підтримки НАТО та України, а також заклики до екологічної відповідальності, можна прочитати як неявну критику політики адміністрації Трампа.

У свої промові Чарльз стверджував, що партнерство між Європою та Америкою сьогодні важливіше, ніж будь-коли. Він сказав, що «непохитна рішучість необхідна для захисту України та її найсміливіших людей – щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир».