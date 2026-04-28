​МЗС: з прикрістю дізналися, що росіянин Бутягін не був екстрадований до України всупереч рішенню суду

У Міністерстві закордонних справ з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".
"Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин Олександр Бутягін, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України", - сказав він.
"Очевидно, що російська сторона цинічно використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами", – додав Тихий.
Речник МЗС наголосив, що Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських суб'єктів, які працюють на окупацію та війну.
"Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій, Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", – зазначив Тихий.
Контекст
- Польща заарештувала російського археолога Олександра Бутягіна в грудні 2025 року на прохання України. Його звинувачують у проведенні несанкціонованих розкопок і розкраданні історичних артефактів у Криму.
- Польська прокуратура підтримала запит України на його екстрадицію, а 18 березня відповідний дозвіл дав польський суд.
- Однак 28 квітня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив видачу Бутягіна Білорусі. Сікорський також повідомив, що в обміні полоненими брали участь Росія, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова, Україна та Польща.
- Загалом обмін відбувся за формулою "п'ять на п'ять" – свободу загалом отримало троє громадян Польщі та двоє громадян Молдови.
- За повідомленнями російських ЗМІ, громадянка РФ Ніна Попова та колишній заступник голови спецслужб Молдови Александр Балан були передані РФ та Білорусі в рамках цього обміну.